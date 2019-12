La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a “El Pepo”

El Juzgado de Garantías Nº2 de Dolores a cargo de Mariano Cazeaux decidió otorgarle la prisión domiciliaria a Rubén Darío Castiñeiras, “El Pepo”, según confirmó a Infobae su abogado defensor, Miguel Angel Pierri, así como fuentes judiciales vinculadas al expediente. La decisión llega después de varios pedidos de la defensa del cantante tras una importante lesión en su pierna, una fractura en el peroné que ocurrió mientras Castiñeiras jugaba al fútbol en la cárcel.

“El Pepo”, acusado del doble homicidio culposo de su trompetista y su manager Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal, cumplirá su encierro preventivo en su casa de la calle Santos Lugares con una tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense y se efectivizará una vez que la decisión sea ratificada por un tribunal superior. El juez Cazeaux, que tomó en cuenta un informe hospitalario para su decisión, le impuso la condición de no consumir drogas y alcohol durante su nuevo encierro.

“Se evaluaron que para tratar sus adicciones y sus traumas se necesita una atención especial. No hay pedidos procesales con respecto a un entorpecimiento de la investigación o eludir la acción de la Justicia. Puede esperar su juicio con el arresto domiciliario”, asegura el abogado Pierri. “Como toda resolución judicial tiene estado de apelación. Seguramente el particular damnificado podrá apelar, quizás la fiscal lo hará, pero la resolución del juez es muy sólida. Fueron seis meses de trabajo para nosotros”. El abogado Marcelo Biondi representa a las familias de las víctimas.

Castiñeiras se encuentra detenido en la alcaidía de Melchor Romero, imputado por “doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor, por ser más de una de las víctimas fatales, y por lesiones graves culposas doblemente agravadas”.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 20 de julio, cuando la camioneta en la que viajaba volcó en el kilómetro 8,5 de la ruta provincial 63, a la altura de Dolores. Los resultados del análisis retrospectivo a los que accedió Infobae indican que el músico tenía 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de volcar la camioneta que conducía por en el kilómetro 8,5 de la Ruta Provincial Nº 63, a la altura de Dolores. La suma duplica el límite máximo tolerado, que es de 0,5 gr/l.

Recordemos que el Pepo está imputado por lesiones agravadas y homicidio culposo agravado.Viajaba a 140 km/h con 1,02 de alcohol en sangre por consumir el trago "destornillador", más marihuana y cocaína. Murieron Ignacio Abosalech y Nicolas Carbajal en el vuelco y una mujer herida pic.twitter.com/KdJYDGvgjh — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) December 19, 2019

Por otra parte, las pericias accidentológicas determinaron que conducía su camioneta Honda CRV a casi 140 kilómetros por hora. Los estudios del perito oficial al vehículo, que se llevaron a cabo en la Asesoría Pericial La Plata, revelaron que El Pepo sobrepasó la máxima permitida, que es de 110 kilómetros por hora. Exactamente, “iba a 139 km/h”, confirmó a este medio una fuente cercana al expediente.

“Desde que nací hace 45 años nunca me guionaron nada, menos en un momento de dolor y de padecimiento, como comprendo el de ellos, pero también el mío. A mí no me guionan lo que tengo que decir, me sale del corazón. Y como mi defensa me encuentro a disposición de la Justicia. Siento un dolor verdadero, no estoy pasando un momento lindo de mi vida”, aseguró “El Pepo” semanas atrás. “Lo único que espero es poder abrazar a la familia de los chicos en algún momento y compartir el dolor que ellos sienten porque yo también siento el dolor por la muerte de mis amigos”, completó.

