Jesús María 2020: la grilla completa del Festival de Doma y Folklore

View this post on Instagram

¡SALTANDO, SALTANDO, SALTANDOOO! 🌙 @lostekisoficial entran al escenario Martin Fierro y todos ya sabemos que hacer: Carnavalear 🎉 . Levanten la mano 🖐 los que ya tengan su entrada y no se pierden ni locos la noche del lunes 13 de enero♥🐎 Aprovecha las entradas anticipadas a la venta ingresando a bit.ly/ENTRADASED55 (link en bio) o en nuestras boleterías de lunes a viernes de 18 a 21hs 🎟👌 . #FestivalJM2020 #JesúsMaría #ColoryCoraje #LosTekis #Entradas