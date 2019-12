VIDEO: “El ajuste debe empezar por la clase política”

Así lo consideró el abogado Roberto Toledo, columnista de Los Primeros, al analizar las últimas leyes sancionadas por el Congreso Nacional, declarando las emergencia económica nacional y congelando por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones. “La grieta es mucho más amplia cuando las posiciones son para sacar ventajas, y son de desigualdad y de falta de equidad. Se ha hecho un tremendo ajuste, un impuestazo, a costa de unos cuantos dejando a salvo la casta política que sigue gozando de sus privilegios en forma ininterrumpidas y que no está dispuesta a ceder un ápice de este adueñamiento obsceno que hizo del Estado para beneficio particular y que no está a resignar ni hacer ningún sacrificio en pos de la generalidad”, expresó Toledo.