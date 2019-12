¿Cómo cuidar a tu mascota de la pirotecnia?

El uso de la pirotecnia es verdaderamente traumática para los animales por lo que muchos de ellos, ante la imposibilidad de soportar el ruido huyen de sus casas. Según estudios, al menos una de cada cinco mascotas que se pierden en las Fiestas, lo hacen por este motivo.

Para la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, el 20% de los perros que se pierden durante las fiestas. En el mismo sentido, aseguran que estos fuertes ruidos les provocan heridas múltiples, traumatismos, fobias a los estruendos y extravíos.

Mientras que los aviones jets alcanzan los 100 decibeles, un petardo puede llegar a los 150 decibeles y se oyen a muy corta distancia.

El Instituto de Biodiversidad Agraria y de Desarrollo Rural de la Universidad de Lugo, asegura que el estrés acústico al que son sometidos perros y gatos durante esta época del año es una consecuencia de su capacidad para captar ultrasonidos.

