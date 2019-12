Video | Con pocos testigos, colapsó el puente de hielo del glaciar Perito Moreno

View this post on Instagram

Hoy minutos después de las 20 hs colapsó el puente de hielo del #glaciarperitomoreno. Pocos rezagados pudieron ser testigos. El video de la guía Mariela Veritier es casi el único registro del mágico momento. #WinfoSantaCruz #GlaciarPeritoMoreno #RUPTURA2019 #Patagonia #ElCalafate