Un aspirante a policía pagó el remedio de un anciano no vidente

Un aspirante de la Escuela de Agentes y Suboficiales de la Policía de Tucumán pagó el remedio de un adulto mayor no vidente porque él no tenía dinero y su buena acción se hizo viral en las redes sociales.

Víctor Bascary tiene su parada todas las tardes en la esquina de las calles Córdoba y Maipú. El viernes 27 de diciembre, un anciano no vidente se acercó a pedirle ayuda para cruzar la calle y poder ir a la farmacia. Ahí terminaba su labor, pero cuando llegó el momento de pagar los remedios, el joven de 26 años mostró su vocación para servir a la comunidad, comprando el remedio del hombre de más 80 años que no tenía dinero para hacerlo.

“Cuando le dijeron que tenía que pagar $217 el señor contestó que no lo llevaría porque no tenía plata. En ese momento no dudé y le dije al empleado que yo le pagaba, pero jamás pensé que otras personas que estaban en lugar iban hacer lo mismo. Juntaron el dinero y compraron otra caja de las vitaminas qué el señor necesitaba”, contó Víctor.

El joven aspirante es estudiante de enfermería y su padre y su abuelo son policías. Al hablar sobre lo ocurrido, remarcó la importancia de los valores que inculcan en la Escuela de Policía, porque se los impulsa siempre a ser empáticos para tomar decisiones frente a las situaciones que se les presentan. “Me puse en su lugar y pensé en mi abuela. Se me vino ella a la cabeza y lo feo que sería que viva una situación así”, reflexionó.

El Director General de Institutos e Instrucción Comisario General Fabián Salvatore, destacó el accionar de Bascary y reflexionó sobre los valores que tienen en la escuela. “La verdad que sentimos orgullo de lo que hizo nuestro aspirante porque día a día trabajamos para esto, para que la policía esté al lado de la comunidad. Somos su policía y estamos para servirles y los futuros agentes que hoy realizan su práctica profesional, demuestran con estas acciones que están para servir”, cerró.

FUENTE: Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán