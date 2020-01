D’Onofrio: “Con Macri hubo un poder desmedido de Boca, pero les ganamos todo”

“La guardia alta” fue una de las expresiones que Marcelo Gallardo popularizó desde su llegada a River a mediados de 2014. El presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, explicó por qué esa frase resumió los últimos cuatro años. “River sufrió estos cuatro años de Macri, porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca“, explicó en diálogo con el Diario Olé.

“El poder estaba muy de un solo lado. Y cuando decíamos que debíamos tener la guardia alta, había que tenerla. Y la tuvimos“, agregó el hombre que se encuentra promediando su segundo mandato en el Millonario. Como ejemplos citó decisiones provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino: “Por qué River no está en AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron; o el hecho de que los partidos de Eliminatorias no se jugaran más en cancha de River y sí en la de Boca“, graficó.

De todos modos, D’Onofrio buscó separar lo institucional de lo deportivo y explicó que los resultados no se vieron influenciados por el peso de Boca en las altas esferas. “En lo institucional la cancha estaba inclinada, pero en ningún momento nos sentimos perjudicados por la AFA, por los árbitros ni por nada. No influyó en dentro del campo de juego pero sí en lo institucional. Está demostrado en que les ganamos todo“, reconoció.

“Lo que sentimos es que había un fuerte poder entregado a Angelici. Él tenía un poder emanado por el presidente de la República, dicho por el propio Angelici, a partir de las reuniones a las que iba en exclusiva a la Casa de Gobierno“, explicó D’Onofrio, a días de que su River inicie una nueva pretemporada con Gallardo a la cabeza.

De cara a lo que viene, admitió que esperaba tener una mejor relación con Jorge Ameal y que contaba con volver a estar en el Comité Ejecutivo de AFA a partir de 2021, cuando se traten en Asamblea los cambios.

FUENTE: TyC Sports