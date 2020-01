River: Gallardo confirmó que no quiere salir al mercado salvo que se vaya algún jugador

Marcelo Gallardo es el líder indiscutido de un River que pasó a la historia. Napoleón se transformó en un estratega excepcional para consolidar un ciclo cargado de éxitos con la entidad de Núñez.

Tras unos días de descanso, luego de lo que representó el doloroso golpe en la final de la Copa Libertadores ante el Flamengo, el entrenador brindó su primera entrevista del año con la señal deportiva TyC Sports. “Fueron cortas las vacaciones, pero siempre es bueno salirse de la vorágine permanente. Estamos con ganas de arrancar de nuevo, porque tenemos un lindo comienzo de año”, deslizó en el inicio del diálogo.

En la relajada conversación televisiva que mantuvo, el Muñeco se refirió al futuro del equipo y aclaró que su objetivo es mantener las bases: “Si no se va otro jugador, estoy bien con este plantel. Ningún otro futbolista me planteó sus ganas de irse y no vamos a salir al mercado”, sorprendió el DT con una idea clara que enfatizó su afirmación: “Ningún futbolista me planteó sus ganas de emigrar y no vamos a salir al mercado, salvo que se de otra salida”.

Gallardo y el mercado de pases de River, en exclusiva con TyC Sports GALLARDO Y EL MERCADO DE PASESEl DT de River habló en exclusiva con TyC Sports y aclaró: "Nosotros no vamos a salir a mercado este verano, salvo que se vaya algún jugador". Además, respondió sobre Nacho Fernández. Posted by TyC Sports on Thursday, January 2, 2020

En este sentido, Gallardo también habló de la oferta que recibió el club por Nacho Fernández, quien tiene un contrato hasta mediados del 2021 y posee una cláusula de salida de 15 millones de dólares. “No fueron suficientes”, advirtió el entrenador en referencia a los 7 millones de la moneda estadounidense que ofreció el Inter.

Por lo tanto, a la hora de incorporar jugadores, el Muñeco optó por no brindar ningún nombre, ya que sus aspiraciones son las de “sumar protagonistas para el futuro”. Los casos de Damián Batallini (de gran presente en Argentinos) y José Paradela (enorme descubrimiento de Maradona en Gimnasia) serían los indicados para continuar con el legado del Millonario. “No es fácil sostener un proceso con este rendimiento durante tantos años. Se nos reconoce por ser un equipo consistente que tiene buenos momentos de fútbol. Por eso, es lógico que el rendimientos de mis jugadores despierte interés”, concluyó Gallardo.

La pretemporada de River será escasa, dado que el 19 de enero deberá afrontar su primer compromiso del año en el partido pendiente de la fecha 14 de la Superliga frente a Independiente en el Monumental. Seis días más tarde, la Banda viajará a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz y antes de que finalice el mes recibirá en Núñez a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Fuente: Infobae