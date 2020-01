Los Ralos: Amenazó a su ex pareja con dispararle porque no podía ver a su hijo

Exigiendo ver a su hijo, un joven amenazó con un arma de fuego a su ex pareja y su ex suegra. Personal policial de la Comisaría de Los Ralos intervino rápidamente y aprehendió al hombre.

Cerca de las 11.30 de este viernes, una violenta situación se desató en el Barrio Islas Malvinas de la localidad de Los Ralos. Un joven llegó en moto a la casa de su ex y comenzó a amenazarla con dispararle a ella y a su mamá si no lo dejaba ver al hijo de un año que tienen en común.

Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, efectivos se presentaron en el lugar y le ordenaron al hombre soltar el arma, pero él opuso resistencia.

Tras un forcejeo, lograron reducirlo y entre sus ropas encontraron un arma de fuego tipo pistolón calibre 16 con un cartucho. Inmediatamente fue aprehendido y trasladado a la dependencia.

Desde la Oficina de Verificación de Dominio confirmaron además que la moto en la que circulaba el sospechoso tenía pedido de secuestro por robo.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos de la III° Nominación, desde donde se ordenó que el joven sea presentado ante la Justicia a la brevedad.

(Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán)