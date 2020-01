Preocupación en la Unión de Docentes Tucumanos por el no pago de la cláusula gatillo

En un comunicado brindado esta mañana, la Union Docentes Tucumanos expresó su preocupación y rechazo a la situación derivada del decreto firmado por el gobernador de la provincia donde, en un paquete de medidas de ajuste, deja sin efecto la clausula gatillo del mes de diciembre, que debería cobrarse en los próximos días, y de la cual resta pagar, además, aún la proporción del sueldo anual complementario.

Este tipo de situaciones, en este tiempo, sin previsibilidad, sin consultas, sin tratativas, no le hacen bien a la democracia ni mucho menos a los alicaídos bolsillos de los trabajadores en general y de los docentes en particular. Las reglas de juego en cuestiones salariales y laborales se pactan al comienzo de año para lograr el equilibrio necesario entre la labor del trabajador, su realidad económica-familiar, y la eficiencia de un estado que dé respuestas a su población. El congelamiento de sueldos.de funcionarios por 180 días, que suena lógico y razonable a modo de ejemplo del Estado, no es parámetro para dejar sin efecto lo pactado y firmado, que en este caso no se estaría cumpliendo, agravado por el hecho de que los que rubricaron los acuerdos ,(léase AAA), nada hicieron hasta aqui para asegurar que se respeten los mismos.