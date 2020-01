Trabajadores de la salud y docentes salen a la calle a protestar por las medidas tomadas

Este miércoles a las 19 horas, trabajadores nucleados en la salud y docentes decidieron acudir a la plaza Independencia, para protestar en contra de las medidas tomadas por el gobierno provincial que entre otros puntos no abonará la cláusula gatillo correspondiente al mes de diciembre.

Tribuna Docente

Un grupo numeroso de docentes se manifestó en la sede de ATEP. Repudiaron la suspensión de la actualización salarial y acusaron al secretario general del gremio de no defender los derechos de los trabajadores.

La respuesta de Toledo

Más allá del episodio de ayer, el secretario general de ATEP ratificó que no garantizará el inicio de clases si continúa la suspensión de la “cláusula gatillo” en los salarios estatales: “nos pusimos en estado de alerta, de movilización, y seguramente vamos a adelantar la deliberación de las asambleas zonales. Estamos haciendo esfuerzos de gestión para que el Poder Ejecutivo modifique esta situación con relación a la cláusula gatillo y anticipe el pago de haberes; si no lo hace, serán los cuerpos orgánicos los que adoptarán las decisiones”.

La consigna de SITAS

A través de la dra. Adriana Bueno se manifestaron en contra de las medidas y van a marchar a plaza Independencia y realizarán un paro en los hospitales el jueves. “La Salud unida jamás será vencida por eso este miércoles todos a la plaza. No permitamos que pisoteen nuestra dignidad, nuestros derechos” reza el comunicado del Sindicato, que además indica:

– No al atraso en el pago de nuestros salarios!

– No al incumplimiento del pago de la cláusula!

– No al incumplimiento del acta acuerdo!

– Queremos que respeten y valoren nuestro sector. Que no quede todo en palabras y en palmaditas por la espalda. Sabemos perfectamente cuáles son nuestros reclamos.

– Estamos cansados de no tener respuestas por parte de RRHH que no autoriza los reemplazos, cansados de la falta de incorporación de profesionales al sistema, se generan cargos y no son cubiertos por nadie recayendo todo el trabajo y responsabilidad sobre los pocos que quedan trabajando, estamos hartos de trabajar sin seguridad, los fondos de funcionamiento no dan abasto para cubrir todas las necesidades en medicamentos y el sin fin de prioridades que presentan los servicios y hospitales de la provincia.

– Queremos soluciones evidentes, reales e inmediatas!!!