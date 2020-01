¿Cómo cuidarse de enfermedades típicas del verano?

La jefa del servicio de Dermatología del hospital Padilla, Silvia Salazar, ofreció consejos acerca de precauciones a tener en cuenta al momento de exponerse al sol, al tiempo que comentó detalles sobre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia durante esta época del año.

Al respecto, la profesional explicó que las patologías por las que se consulta con mayor asiduidad en verano tienen, por un lado relación directa con la exposición al sol y por el otro tienen lugar debido a las altas temperaturas del ambiente.

Una de las más frecuentes de estas afecciones es una variedad de hongo que se manifiesta por lo general con manchas blanquecinas y que se llama Pitiriasis Versicolor. La misma se relaciona con la producción de transpiración excesiva y se hace más evidente en el verano porque la zona de la piel donde se encuentra el hongo no se broncea: “Por esto es popularmente conocido como “hongo del sol”, si bien el sol no influye en la aparición del hongo, sino que lo evidencia porque no se pigmenta la zona donde se ubica”.

La epidermoficia, comúnmente denominado “pie de atleta”, tiene mayor presencia en tiempos de calor y se trata de una micosis que aparece entre los dedos de los pies que se ocasiona a causa de las altas temperaturas y del uso de calzado cerrado, propicio para la proliferación de hongos.

“Si las personas presentan este tipo de hongos y no tienen los cuidados y las medidas higiénicas correspondientes, es posible que a través de la lesión que los mismos producen, se genere una puerta de entrada para que penetre una bacteria y se produzcan infecciones en las piernas como la erisipela”, enfatizó la referente.

Otra consulta frecuente en el verano es la dermatitis por contacto con plantas: “En esta temporada solemos permanecer más tiempo con la piel descubierta y al aire libre, se organizan días de campo y ciertas plantas por acción del sol producen reacciones en la piel que van desde alergias hasta manchas, igualmente estamos más expuestos a picaduras de insectos que pueden causar dermatitis venenata”, agregó.

El sol como un aliado y no como enemigo

Siempre es importante tener en cuenta que el sol es sumamente beneficioso para la salud: “Los rayos solares tienen la capacidad de llenarnos de energía, permiten que formemos vitamina D necesaria para que en nuestro organismo se genere el calcio indispensable de los huesos, pero estos efectos se disfrutan solo y únicamente a través de una pequeña exposición solar”, sostiene Salazar.

Cuando la exposición al sol se realiza de forma prolongada y sin tomar recaudos, se empiezan a generar daños en la piel, inmediatos con la aparición de enrojecimiento y hasta ampollas en la piel, y a largo plazo el sol en exceso determina la aparición de cánceres de piel como de envejecimiento precoz ya que daña el colágeno. Para poder disfrutar del sol y evitar este daño es fundamental respetar los horarios seguros de exposición, antes de las 10:30 de la mañana y después de las 16:00 horas, y usar un protector solar de factor 30 o superior dependiendo del color de la piel.

“Una piel clara necesitará mayor protección porque la melanina o pigmento que da color a la piel, es una manera de nuestro organismo de defendernos. La piel de los niños antes del año es inmadura y no puede defenderse, por eso no deben exponerse al sol y luego de cumplir los 12 meses pueden hacerlo con protección solar, uso de sombrero y trajes de baño que eviten el paso de los rayos UV”, afirmó la jefa de servicio.

Respecto al uso de protectores solares, estos dependerán no solo de la tonalidad de la piel, sino también de sus características y de la edad. Su aplicación se debe renovar cada dos o tres horas y si la persona se expone al agua o a la transpiración aumentar las aplicaciones.

“Es importante la consulta oportuna con el especialista y el abundante consumo de agua porque junto a la quemadura puede aparecer deshidratación. Los rayos UV aumentan su alcance casi en un 4 por ciento cada 300 metros de altura, por esto cuando a mayor altura nos encontremos la exposición será mucho más significativa y en los días nublados incluso los rayos atraviesan las nubes en un 90 por ciento”, concluyó Salazar.

FUENTE: Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán