Rentas confirmó que los tucumanos no pagarán un extra por usas tarjeta de crédito en otra provincia

Desde la mañana, los grupos de WhatsApp se abarrotaron de dudas, cuestionamientos y consultas, originados por la viralización de una resolución de Rentas de la Provincia mediante la que, presuntamente, se aplicaría un impuesto para los tucumanos que compren con tarjeta de crédito en otras provincias.

La confusión se extendió de tal manera que el organismo recaudador debió emitir una aclaración, en la que desmiente la información y confirma que ni los usuarios de tarjetas de créditos ni los comercios sufrirán cambio alguno en el régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vinculado con las tarjetas de crédito:

“Dicho régimen recae sobre los comercios adheridos que resultan contribuyentes de dicho impuesto, pero nunca sobre los usuarios de las tarjetas. Es decir que la retención la practica la entidad administradora de la tarjeta de crédito al comercio adherido y no al titular de la tarjeta, por la sencilla razón de que estos últimos no revisten el carácter de contribuyentes. En consecuencia, los usuarios de las tarjetas no sufrirán retención alguna por sus compras, ya sea en Tucumán o en otra Provincia”, se expresó en el comunicado.

Luego, Rentas se refirió a la situación de los comercios. “Sentado ello, cabe mencionar que las modificaciones introducidas, las cuales entraran en vigencia a partir del 1° de abril de 2020, tampoco impactarán sobre los comercios adheridos de la Provincia de Tucumán, por cuanto las modificaciones no innovan en tal sentido. Finalmente es importante recalcar que el régimen en cuestión se encuentra en línea con lo establecido por otras jurisdicciones provinciales al respecto”, se expecificó.

Fuente: La Gaceta