Zanella acusó a Motomel de ser el eventual responsable de su quiebra

“Solo se puede concluir que Motomel quieren obstacularizar la disposición que hizo el juez orginal del concurso”, dijo la apoderada de Zanella

Esta decisión derivó en un pedido de recusación por parte de Zanella, que aún está pendiente de resolución. La compañía, además, le pidió a la Cámara que fallara sobre la validez de lo actuado por el primer juez de la causa.

“Lo único que busca Motomel con un irrupción en el expediente es extender los plazos y forzar la declaración de quiebra. El acuerdo con IMSA permitía sanear el déficit y aseguraba un ingreso de dinero que permitiría la continuidad de la empresa. Ahora, está todo frenado”, se quejó la apoderada de Zanella, Soledad Fraire, que agregó que la quiebra bajaría el precio de los activos y facilitaría que Motomel se quedara con la empresa.

Fraire aseguró que no entiende por qué se le dio lugar al pedido de Motomel. Es que la compañía santafesina no forma parte de la causa, ya que no es ni proveedora ni acreedora de Zanella.

Comás de espera

Tanto Zanella como Motomel están esperando que termine la feria judicial para empezar a tener certezas. Por un lado, la jueza Benavídez debe decir si acepta o no la recusación. Por el otro, la Cámara tiene que determinar la validez de lo resuelto por el magistrado Ruta.

Mientras tanto, la planta de San Luis, en la que trabajan 70 personas, está paralizada a la espera de la definición judicial. A los empleados, se les dio vacaciones. Pero, todavía, no se sabe qué pasará una vez finalizado el período de licencia. Se suponía que IMSA ya debería haber comenzado la producción.

El final de la novela aún está abierto y no queda claro quién saldrá victorioso en esta historia.

FUENTE: Apertura Negocios – El Cronista