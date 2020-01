Colectivo salió de nuestra terminal llegó a Santiago del estero y se incendió

View this post on Instagram

En las últimas horas, sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Colonia Dora, un colectivo que viajaba con destino a la provincia de Buenos Aires se prendió fuego y generó un amplio despliegue de policías y bomberos. Al momento del siniestro había 43 personas a bordo de la unidad y lograron salvar sus vidas de milagro.