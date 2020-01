Auto fuera de control se llevó por delante una obra

Ocurrió en la calle Congreso al 300, donde se registra una obra sobre la calzada. Un automóvil terminó atascado en el pozo.

“Venía como a 20 km/h y como no tenía casi señalización no lo ví y me lo tragué. La banda naranja estaba demasiado cerca y no tenía tiempo ni de frenar, lo pasé y sentí el impacto de la tierra directamente“, contó Gonzalo Musa, dueño del vehículo.

@RadioBicentena1 @karinaponce2 Circular con precaución en Congreso al 300. Anoche 22:30 hs. Un auto Fiat Punto se llevó por delante un montículo de tierra y la señalización de una obra en la calzada quedando la parte delantera en el pozo. Todavia se encuentra en el lugar. pic.twitter.com/dsyZq6sEfa — Jorge Galvan🎤 (@JorgeGalvan_ok) January 13, 2020