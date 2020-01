No hubo acuerdo entre Atlético Tucumán y Colón, Bianchi se queda.

La cumbre entre el presidente Mario Leito y su par de Colón, José Néstor Vignatti, no habría llegado a un final feliz para el jugador Bruno Bianchi. No hubo acuerdo por lo tanto el jugador se quedará en la institución.

Después de una primera reunión en Buenos Aires entre la dirigencia de Colón y Atlético Tucumán por el defensor Bruno Bianchi que tuvo acuerdo, este martes por la mañana se produjo otro encuentro en busca de intentar concretar la negociación. Sin embargo, el saldo no solo no tuvo el final esperado sino que, además, estaría prácticamente caído.

Esto se deben a que el presidente José Vignatti estuvo en contacto con el titular Decano, Mario Leito, que rechazó la propuesta por el 50% del pase del zaguero que solicitó el entrenador, Diego Osella. Por el momento no estaría pactado un nuevo cónclave, presagiando que es muy probable que ya se empiecen a manejar otras alternativas.

Vale recordar que esta solicitud del DT viene de la mano de la decisión de Guillermo Ortiz de no jugar más en el Sabalero, que dicho sea de paso tiene una chance para ir a Talleres, pero no convence desde lo económico al club. Era sabiendo que los tucumanos no se la iban a hacer fácil, mucho más sabiendo que es un jugador indispensable para Ricardo Zielinski y encima capitán.

Se contempló la tratativa por el pedido del jugador, quien tendría todo acordado respecto a su salario –sería el doble de lo que gana actualmente–, pero no sería suficiente. Por lo que se pudo saber, Atlético pretendía 800.000 dólares limpios por el 50% que posee, cosa que Colón quizás podía acceder, pero en cuotas, algo que fue desestimado rápidamente.

CASO BIANCHI —– Finalmente la dirigencia de @ATOficial y la de @ColonOficial no se pusierón de acuerdo y el marcador central BRUNO BIANCHI seguira ligado al decano hasta junio de 2021. De esta manera se da por terminada la novela del verano. @LaQuintaNotaok @LALO_CARDOZOok pic.twitter.com/z55GSHsi1o — David Espinosa – DAVISITO (@ryedavisito32) January 14, 2020