Boca presentó oficialmente a Pol Fernández

Desde la cuenta oficial de Twitter de Boca, publicaron la primera imagen de Pol Fernández con la camiseta xeneize, que ya conoce por haber surgido de las inferiores del club.

Miguel Ángel Russo ya cuenta con un mediocampista todoterreno que se destacó en Racing y que viene de Cruz Azul.

En la conferencia de prensa, Pol afirmó: “Estoy feliz de estar acá. Hace 5 minutos firmamos todo. Vuelvo al lugar donde crecí, donde me formaron y espero estar a la altura. Jugaré en la posición que Miguel decida. Me quedó la espina de lograr cosas acá. Si bien ganamos la Copa Argentina, me hubiese gustado estar más tiempo. Se dieron las cosas de esa manera”.

Sobre la Copa: “Sabemos todo lo que significa la Libertadores para el club, pero habrá que ir paso a paso. Estando acá hay que ir por todo, vine para eso, para ayudar y aportar mi granito de arena”.

Sobre Riquelme: “Todos saben de mi cariño hacia Román desde muy chico, él habló conmigo y se interesó mucho en mí. Intentaré devolver esa confianza adentro de la cancha”.

Fuente: A24