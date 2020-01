Alerta en Colón por pintadas contra dirigentes y jugadores

Este 2020 para Colón será muy intenso, no sólo por la lucha que tendrá el equipo para no descender sino también porque será un año de elecciones.

Y, para no ser menos, esta mañana el estadio y el predio se pudieron ver pasacalles con mensajes dedicados al presidente José Néstor Vignatti y los jugadores.

“El club del pueblo no es tu empresa”, es lo que reza el mensaje contra el presidente sabalero que no confirmó si irá en busca de la reelección. “Los premios no son para c*****s”, es lo que dedicaron a los jugadores.

FUENTE: TyC Sports