Marina Rufino habría estado tres días en Acheral durante su desaparición

El modo en que se dio no es nada esperable, cómo se dieron los trasbordo, de cómo Marina llegó a Paraguay sigue siendo materia de investigación. Al igual que el dato que Marina estuvo tres días en la ciudad de Acheral, cuando ya se había dado como desaparecida la joven. El día miércoles habria viajado al Litoral.

La Tempranera Stereo entrevistó a la dra. Verónica Figueroa del Observatorio de la Mujer, quien relató cómo fue el viaje que permitió encontrarse con Marina y traerla de regreso a casa.

El caso de Marina Rufino, la joven de Banderita, ciudad de Famaillá, que había desaparecido el lunes 13 de enero y buscada desesperadamente durante la semana pasada. Finalmente fue encontrada en el país vecino de Paraguay.

Se organizó una red de búsqueda que estuvo coordinada por la Licenciada Verónica Figueroa, el tío de Marina Julio Gerez, Jefatura de Policía de la Regional Oeste, Comisaria de Famailla, Fundación María de los Ángeles Verón. A partir de allí se comenzó a hacer contacto con Migraciones, con Policía Federal, Gendarmería, con otras instituciones vinculadas a la lucha contra la Trata de Personas como “Volviendo a Casa”, de la provincia de Salta, con organismo internacionales por medio de Gendarmería. Se gestiono con otras entidades en forma particular un pedido de búsqueda internacional con sospecha de Trata.

Agilizamos el accionar de la Fiscalía de Turno de Monteros, a cargo de la Dra Posse. “Hubo que articular muy mucho para que las medidas salieran” dijo la Lic. Figueroa. Por ejemplo no se había pedido el cierre de fronteras, no se había contactado con Migraciones para que se pueda informar si había salido o ingresado del país una joven con las características de Marina, tampoco se hizo una comunicación para los medios de transporte ya sea terrestres, aéreo o por agua, para saber si había rastros, no se había establecido contacto con los consulados. “Nada estaba hecho hasta el viernes” enfatizó la dra. Verónica Figueroa.

La viralización de la imagen de Marina por las redes sociales fue clave para dar con su paradero. La joven se comunicó con un familiar informado que se encontraba desorientada en Paraguay, daba referencia de donde podía estar, mencionaba una playa. Manifestaba la voluntad de regresar a su país y expresaba que no tenía dinero.

Marina estuvo en la Policía de Encarnación de Paraguay, de allí paso a la Comisaria de Misiones por un traspaso de frontera, allí fue asistida por la Secretaria de Derechos Humanos y la Secretaria de la Mujer de la provincia de Misiones. Luego un familiar de Corriente fue a buscarla donde finalmente se reencontró con su familia.

Actualmente la joven famaillence, no está en shock, si en estado de crisis, pero se encentra ubicada en espacio y tiempo. Está estable, compensada y lúcida, consiente de todo lo que a pasado. El proceso de contención psicológico le está brindando sus tiempos, respetando sus derechos a decidir, se está privilegiando que esté bien, que esté cómoda, ya que tiene una personalidad muy retraída y tímida, habla poco, pero hasta el momento no ha señalado a nadie.

Fuente: FM La Tempranera