Video | Superliga: Atlético Tucumán empató con Racing en el Cilindro

Atlético Tucumán se trajo un empate de su visita a Racing en el Cilindro. La Academia se puso en ventaja con gol de Mauricio Martínez, pero Javier Toledo igualó el marcador, dando cifras definitivas.

El desarrollo del capítulo inicial fue parejo. Tal es así que Mauricio Martínez aprovechó una situaciones para desatar el grito de gol en el Cilindro de Avellaneda. Se jugaban 39′ y Racing ganaba 1 a 0, mismo resultado que indicaría el final de los primeros 45′.

En el complemento Javier Toledo, segundo goleador del equipo, cuando se disputaban 16′ del segundo tiempo estampó el empate 1 a 1 para el Decano.

Síntesis del partido:

Racing: Gabriel Arias; Walter Montoya, Nery Domínguez, Mauricio Martínez, Eugenio Mena; Tiago Banega, Leonel Miranda, Matías Rojas; David Barbona, Lisandro López y Héctor Fértoli. Director técnico: Sebastián Beccacece.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Gbriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Lucas Melano; Javier Toledo y Leandro Díaz. Director técnico: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 39m Martínez (R).

Gol en el segundo tiempo: 16m Toledo (AT).

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Jonatan Cristaldo (R) por Barbona; 10m Leonardo Sigali (R) por Banega; 25m Augusto Lotti (AT) por Carrera; 33m Carlos Alcaraz (R) por Fértoli; 34m José Luis Fernández (AT) por Díaz; 42m Gustavo Toledo (AT) por Erbes.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.