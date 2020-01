Salta: Hay 161 niños con muy bajo peso y 12.575 en riesgo social

Una vez más, cuando los ojos se posan sobre las comunidades aborígenes, es a raíz del drama histórico que los aqueja y que los diferentes gobiernos no logran erradicar. Las seis muertes de niños por desnutrición en tan solo un mes llevaron a Salta a la escena nacional. Las muertes golpean a una administración recién asumida que rápido dictó la emergencia sociosanitaria en la zona. Al mismo tiempo, en medio del drama por el hambre, las miradas apuntan a quienes hasta diciembre ejercieron cargos públicos en áreas clave.

Edith Cruz, la exministra de Asuntos Indígenas, es blanco de las críticas. Alejada de la función pública, aseguró con datos en mano que, si bien ella tampoco tuvo acceso al publicitado sistema del Ministerio de Primera Infancia, hay otra información con la que ahora se contaba para planificar el operativo estival. Cruz detalló: “Hay 161 niños con muy bajo peso, 267 formaban parte de esa franja pero fueron recuperados, mientras que 1.727 tienen bajo peso. La cifra mayor es de los que están en riesgo social, que son 12.575 niños pertenecientes a familias con madres vulnerables o familias desocupadas. Los datos expuestos pertenecen a lo recabado por los agentes primarios de Salud entre septiembre y noviembre del año pasado”.

La información forma parte de la base de datos del ex Ministerio de Asuntos Indígenas, proporcionados por los agentes que visitaban las comunidades. “Los agentes elevaban un informe avalado por las nutricionistas y directoras de los hospitales, para posteriormente solicitar beneficios para los niños censados, como las tarjetas sociales de $300 por niño”.

La diarrea es el límite que marcará el paso de una franja a otra, y en los casos más delicados los puede conducir a la muerte. “A los 161 niños con muy bajo peso, si les agarra una diarrea de dos días se mueren”, advirtió la exministra. Mientras tanto, “a los 1.700 niños que tienen bajo peso hay que hacerles un seguimiento cercano, porque ante un cuadro de diarrea pasan a formar parte de la franja de alto riesgo”, dijo la exfuncionaria.

Cruz advirtió que estos números pueden haber aumentado a raíz de la inflación de los últimos meses del año pasado. “Por eso tomamos medidas para seguir acompañando, como hicimos con los comedores”.

Cruz indicó que tampoco pudo trabajar con el afamado sistema del Ministerio de Primera Infancia (MPI), aunque al asumir en Asuntos Indígenas lo pidió, e incluso, el Ministerio de Abeleira, señaló, utilizó como base un censo trabajado por ella y sus colaboradores, que cargaban manualmente los datos en planillas para luego volcarlos en su propia base. Según ella, los datos trabajados por su entonces ministerio le permitían a la nueva administración planificar la prevención en época estival.

SALTA DECLARÓ LA EMERGENCIA SOCIOSANITARIA: MURIERON 6 NIÑOS POR DESNUTRICIÓN Y HAY AL MENOS 10 MÁS EN RIESGO https://t.co/YZECWfP7AB pic.twitter.com/RGFvf5BbM4 — Villa Ángela Noticias (@VillaAnoticias) January 30, 2020

“El operativo estival se realiza desde diciembre hasta abril, se trata de reforzar las visitas de los agentes y profesionales a las comunidades en épocas de lluvia. Por un lado, en algunas zonas trabajaban los agentes del Ministerio de Primera Infancia, por otro, los agentes territoriales del Ministerio de Asuntos Indígenas, a los que se les sumaban los profesionales de la cartera de Salud: un médico general o un pediatra, un obstetra y una enfermera”, dijo.

“Visitaban principalmente a las que más riesgos tenían, como son las comunidades montaraces. Ayer el obstetra que iba a estos operativos me dijo que yo tenía impotencia de no haber podido estar ahí”, contó Cruz, quien advirtió estar en contra de los que creen que los de la anterior gestión “no tienen qué hablar”. “Somos los que más tenemos que hablar para decir “estos fueron nuestros errores, corrijannos’, o “esto lo hicimos bien, síganlo haciendo”, aseveró entre lágrimas y remató: “No hacer un operativo estival creo que fue desacertado”. Según destacó la exministra como uno de los logros de su gestión, fueron las viviendas que se entregaron a las 280 familias de comunidades montaraces, las que, indicó, eran las de mayor riesgo. “Cuando en el 2007 llegamos a visitarlas no tenían nada”, aseveró. Las comunidades son diez: Rancho El Ñato, La China, El Toro, Vertiente Chica, San Miguel, El Bravo, El Desemboque, La Esperanza, Bajo Grande y San Bernardo.

[SOCIEDAD] Además, 14 niños con desnutrición permanecen en sala de recuperación, el resto cursa otras patologíashttps://t.co/irnxmB066c — Salta4400 (@Salta4400com) January 30, 2020

Atención normal en Santa Victoria Este

El secretario de Servicios de Salud, Antonio de los Ríos, acompañado por otros funcionarios se trasladó a Santa Victoria Este para restablecer el normal funcionamiento del hospital.

En el nosocomio se realizó la atención a la población, en el marco del operativo estival, con la presencia de especialistas, y quedó a cargo como gerente el Dr. Enrique Heredia, en forma temporaria.

También se realizó una asamblea comunitaria a la que concurrieron el intendente, Rogelio Nerón, caciques y referentes de las diferentes comunidades. En la oportunidad se firmó un acta acuerdo participativa en la que se plasmaron los requerimientos solicitados, entre los que figuran la provisión de medicamentos, puesta en funcionamiento de una ambulancia para el traslado de pacientes desde el hospital de Santa Victoria Este al hospital de Tartagal, vehículos para el traslado de personas entre las comunidades y los nosocomios del área operativa, aumentar el plantel de enfermeros, agentes sanitarios y la atención por parte de especialistas.

Fuente: El Tribuno