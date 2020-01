VIDEO: los tenedores de planes de ahorro protestarán el lunes en Tribunales

Con el reinicio de la actividad del Poder Judicial el próximo lunes 3 de febrero, luego de la feria de enero, los tenedores de los planes de ahorros para la compra de vehículos protestarán frente al Palacio de Tribunales. El reclamo es para exigir que la Justicia haga cumplir la cautelar que en el mes de noviembre pasado obligaba a las concesionarias a retrotraer el valor de las cuotas a marzo de 2018.

“Las concesionarias no cumplen con la cautelar y la Justicia no actúa, no hace nada para que se cumpla con la medida, ya sea sancionando a las empresas o ajustando el valor de las cuotas a marzo del año 2018”, dijo Angel, vocero de los damnificados.

El conflicto se generó a partir de la devaluación de abril de 2018. El sistema establece que la cuota es el resultado del valor del 0 km dividido en 84 meses. Al subir el dólar, los autos se ajustaron en igual magnitud y, por consiguiente, impactó en las cuotas. Ante esto muchos suscriptores fueron a la Justicia a reclamar alguna medida de ayuda. Algunos magistrados establecieron que las cuotas se congelaran pero, en instancias judiciales más altas, se dejó sin efecto la medida.