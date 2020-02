Vaticano pide que no se habilite el debate por el aborto

El Gobierno dijo que no se habló del tema, la Iglesia lo contradijo y el presidente Alberto Fernández luego tuvo que admitirlo. Ayer, el principal colaborador político del Papa Francisco, pidió al jefe de Estado argentino que no habilite el debate por el aborto.

Fue el único tema en el que las máximas autoridades de la Iglesia Católica y de la Argentina mostraron diferencias. Pero, según fuentes oficiales, avanzar con la legalización del aborto es una decisión política ya tomada y habrá debate en el Congreso.

En la charla mano a mano, el Papa y Fernández no mencionaron la palabra aborto. Fue el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, quien dijo al Presidente que se incline por “la protección de la vida desde su concepción”.

“Parolin me manifestó su preocupación por el tema y me recordó que la posición de la Iglesia siempre es la defensa de la vida desde la concepción”, contó Fernández a los periodistas que lo abordaron a la salida del encuentro. No hubo un gran debate, sólo una expresión del religioso.

El Vaticano emitió un comunicado en el que puso al aborto como uno de los temas más importantes desarrollados en la toda agenda bilateral, junto con el hambre, la crisis económica y financiera, la corrupción y el narcotráfico.

Fernández anunciará en marzo el envío del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Podría ser en la Asamblea Legislativa. Por el momento, el Gobierno avanza en la redacción.

Esto fue confirmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien afirmó que “seguramente en el transcurso del año” el Congreso va a retomar el debate por el aborto legal y confió en que será una “discusión con respeto”.

Hay tres funcionarios a cargo del tema: la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

barra no solamente es la guardiana de la firma presidencial sino también una dirigente política del feminismo que, cuando el asunto estaba fuera de toda discusión, en 2008, presentó e impulsó su propio proyecto de aborto legal.

“Más que grieta, hay en realidad opiniones apasionadas en base a convicciones de salud, religiosas, creencias o estudios hechos por cada uno de los diputados”, dijo Massa sobre el aborto, el cual, aseveró, constituye “un tema de debate de la sociedad”.

Fuente: Los Andes