Kenin se consagró campeona en Melbourne

La tenista estadounidense Sofia Kenin conquistó su primer título de Grand Slam al consagrarse campeona del abierto de Australia, tras vencer en la final a la española Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-2 y 6-2. Kenin, de 21 años y ubicada en el puesto 15 del ranking mundial (será “top ten” desde el lunes próximo), empleó dos horas y cinco minutos para superar a Muguruza (32) en un partido jugado en la cancha central Rod Laver Arena, en el complejo de Melbourne Park, en el cual rindió de menor a mayor.

La nueva campeona, quien había sorprendido en semifinales a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, se convirtió en la primera tenista desde 1979 fuera del “top ten” que gana el abierto de Australia, y se quedó con el trofeo que el año pasado había sido para la japonesa Naomi Osaka.

You might need a bigger suitcase 😉#AO2020 | #AusOpen | @SofiaKenin pic.twitter.com/mhieTiWwLK

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020