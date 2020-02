Novak Djokovic ganó por octava vez en Australia y es número uno

El serbio Novak Djokovic (2°) superó a Dominic Thiem (5°) en la final del Abierto de Australia por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4. El triunfo le permitió situarse en el primer lugar del ranking ATP por delanter de Rafael Nadal, quien cayó ante el austriaco en los cuarto de final.

Además, con la victoria, el tenista de 32 años alcanzó su octavo título en Melbourne y el 17 Grand Slam de su carrera. Con ese último número, continúa acercándose a Roger Federer y Rafael Nadal con 20 y 19 respectivamente, máximos ganadores históricos.

Mr Auxis: 8 finals; 8 titles. 17 Grand Slams in total. #NovakDjokovic 🐐💯 #AusOpen 2020 #EnergySports pic.twitter.com/dj7Q3yBj6o

Thiem, en tanto, dejó escapar su tercera oportunidad de hacerse con un título grande. A pesar de su buen tenis, el joven de 26 años cayó en las finales de Roland Garros de 2018 y 2019. En la temporada pasada, Dominic sumó cinco títulos (entre ellos, Indian Wells, el primer Masters 1000 de su carrera).

