Copa Libertadores: Atlético Tucumán emprende su viaje a Bolivia

Estos son los 19 futbolistas elegidos por Ricardo Zielinski para el debut en la Libertadores 2020. El plantel viajará este lunes a Bolivia. El Decano enfrentará a The Strongest en La Paz, el miércoles 5 de febrero en el partido de ida de la llave eliminatoria.

El arquero Cristian Lucchetti arrastra una suspensión por su expulsión en el último partido de la Libertadores 2018, por lo que no podrá ser de la partida. Tampoco viajará el defensor Fabián Monzón.

The Strongest viene de perder

Always Ready no tuvo complicaciones para golear a The Strongest (4-1), ayer en el estadio de Villa Ingenio, y se pone en los lugares de privilegio del campeonato Apertura, tras disputar la fecha 4.