Un albañil devolvió 250 mil pesos que había encontrado en una obra y le ofrecieron una jugosa recompensa

Saúl Jiménez, un albañil de la ciudad de General Roca, provincia de Mendoza, estaba trabajando en una obra, cuando entre los escombros encontró 250.000 pesos. Sin dudarlo, se contactó con el dueño y los devolvió. El gesto de honestidad tuvo su recompensa, ya que gracias a la repercusión que tomó la noticia, el municipio le ofreció trabajo en la Dirección de Obras Públicas.

El hombre de 31 años, papá de cinco chicos había conseguido la “changa” en el comercio incendiado, luego de estar por un buen tiempo desempleado. Fue allí donde encontró la importante suma de dinero. “Empezamos a desarmar todo el negocio, principalmente, el techo que se había quemado completamente. Y limpiando una pieza, encontré los 250 mil pesos apretados entre los escombros”, dijo Jiménez en diálogo con Alvear Diario.

Agradecido por el gesto, el dueño del dinero, Oscar Calvo, contó en sus redes sociales lo sucedido junto a una foto del albañil. “Mis queridos amigos… Quiero que vean a esta persona se llama Saúl Jiménez… Encontró entre los escombros dinero… Sin dudarlo fue y me lo entregó… Alvear tiene muy buena gente”.

Así fue que el caso llegó a los medios locales, y hasta el intendente de General Alvear de Mendoza, Walther Marcolini, quien lo recibió en su oficina con una oferta de trabajo en la Dirección de Obras Públicas.

Premio a la #Honestidad Hoy recibí a Saúl Jiménez, nuestro vecino que devolvió $250.000. Desde mañana trabajará en la Dirección de Obras Públicas. Estos actos de honestidad deben ser reconocidos y tomados como ejemplo. Gracias Saúl por el gesto y felicitaciones. pic.twitter.com/CsEbHWZSlx — Walther Marcolini (@WMarcolini) February 3, 2020

“El intendente me ofreció algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, que es tener un laburo para poder sustentar a mi familia. Así que, si Dios quiere, vamos a estar trabajando para la municipalidad de General Alvear”, contó Jiménez. Y agregó: “No está en mi dejarme algo que no es mío, por eso entregarlo fue gratificante, porque hoy puedo contar con un trabajo. Y es una buena manera de agradecerle a esta gente que me dio empleo, además de agradecerle a Dios por la voluntad que tuve”.

Por su parte, el funcionario expresó a través de su cuenta de Twitter que “estos actos de honestidad deben ser reconocidos y tomados como ejemplo”.

Fuente: tn