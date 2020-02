Múltiples reacciones por la muerte de Bonadio

El juez federal Claudio Bonadio falleció esta mañana a los 64 años, como consecuencia de un cáncer que afectó su salud en los últimos años. La noticia generó fuertes repercusiones en el mundo de la política.

Graciana Peñafort, abogada de Amado Boudou y ex defensora de Cristina Fernández y Héctor Timerman, tuiteó: “Se murió Claudio Bonadio. Sin explicarle ni pedirle disculpas a la familia Timerman por el espanto que les hizo transitar. Espero que la justicia de Dios sea más justa y misericordiosa de lo que fue Bonadio como juez. Mi pésame a la familia”.

Por su parte, Gregorio Dalbón, sostuvo en diálogo con C5N: “Con Bonadio se muere una parte muy oscura de la Justicia”. El letrado mencionó que el juez “le causó mucho daño a la Justicia y fue una persona que ha matado por la espalda”, al no permitirle “hacer un tratamiento por el cáncer a Timerman”. Sin embargo, aclaró: “Se murió un adversario, no un enemigo. No considero que tengo que esbozar una sonrisa por una muerte. Ya no está para juzgarlo, hubiera sido elemental que el Consejo de la Magistratura pusiera blanco sobre negro”.

El juez Juan Ramos Padilla, en tanto, dijo en Radio 10: “Bonadio es un hombre que le ha hecho mucho daño a la Justicia y a muchas personas. No fue un hombre que haya aplicado la ley mientras vivió”. “Lamento su deceso pero la muerte no hace bueno a nadie”, añadió.

La diputada Graciela Ocaña escribió en su cuenta de Twitter: “Siento mucha tristeza por el fallecimiento del juez Bonadio. Una enorme pérdida para la Justicia. Mis condolencias para sus familiares, amigos y colaboradores del juzgado”.

Javier Timerman, hermano del fallecido canciller Héctor Timerman, se refirió a la muerte del juez en Futurock: “Bonadio en vida nos hizo mucho daño, sobre su muerte no tengo nada para decir. A Bonadio en vida lo hubiese llevado a la Justicia para explicar lo que hizo con Héctor. Respeto su muerte y el dolor de sus familiares”.

El ex jefe de gabinete y actual Interventor de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) Aníbal Fernández aseguró en Radio 10: “Bonadio fue alguna vez amigo, desde ese punto de vista me siento consternado”. Sin embargo, acalaró: “No creo que la Justicia lo recuerde bien”.

La diputada y presidente de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires Paula Oliveto, en tanto, escribió: “Lamento el fallecimiento del Dr. Bonadío. Poner el cuerpo contra el poder trae consecuencias. Espero que los que festejan su muerte recapaciten y entiendan que la crueldad envenena el alma y los vuelve miserables”.

En tanto, la exministra de Seguridad del macrismo y nueva titular de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lamentó la muerte de Bonadio y expresó: “Esperamos que las causas que llevaba adelante sigan el ritmos que los judiciables precisan para que la justicia llegue a tiempo y sea verdaderamente justa.

El fiscal Federico Delgado, por su parte, afirmó en Radio con Vos: “Me parece que fue un juez que no fue leal a la Constitución, eso fue uno de sus problemas básicos. Se destacó por su arbitrariedad”.

La dirigencia de Juntos por el Cambio lamentó hoy el fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio y manifestó su deseo de que las causas que el magistrado llevaba adelante “sigan el ritmo que los judiciables precisan para que la justicia llegue a tiempo”.

“Lamentamos el fallecimiento de Bonadio. Le brindamos nuestro más sentido pésame a la familia y colaboradores del juez. Desde Juntos por el Cambio esperamos que las causas que él llevaba adelante sigan el ritmo que los judiciables precisan para que la justicia llegue a tiempo y sea verdaderamente justicia”, expresaron los dirigentes en un comunicado de prensa.

