Acevedo: “Intentamos equiparar las diferencias que hubo en cuatro años”

El ministro del Interior, Miguel Acevedo, explicó en rueda de prensa los criterios para la distribución de los aportes no reintegrablespor 374 millones de pesos a 15 municipios del interior tucumano. Al respecto, aclaró que los fondos “no son coparticipables”.

En ese sentido, el funcionario indicó que los fondos para 15 municipios oficialistas, cuyos decretos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el jueves pasado, “son aportes no reintegrables del Tesoro Nacional o Provincial que no son coparticipables, es decir, que no hay que replicar ningún índice ni ningún nivel de distribución, los hace el Poder Ejecutivo nacional o provincial de acuerdo al criterio que se quiere ampliar”.

Acevedo hizo referencia a que durante la gestión anterior, los municipios de Cambiemos (Bella Vista, Concepción, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán) fueron favorecidos con aportes similares de Nación para la concreción de obras de infraestructura, a diferencia de los municipios de signo peronista.

En este caso, las críticas que se han recibido son porque hay municipios de Cambiemos que no han sido incluidos en estos decretos (de distribución de fondos). “Intentamos equiparar o equilibrar la diferencia que hubo en cuatro años de gestión con estos municipios y los nuestros. Como Provincia no hemos firmado ningún decreto o acuerdo con Nación (en la gestión anterior), entonces ahora estamos equiparando sin descuidar en absoluto a estas tres jurisdicciones del interior (Concepción, Yerba Buena y Bella Vista), porque hemos venido respetando y cumpliendo con lo que nos comprometimos que era atender la planilla salarial, inclusive en momentos que se comenzaron a complicar las finanzas”, sostuvo el ministro.

Sin embargo, Acevedo reiteró que el Gobierno provincial “no va a descuidar a ninguna de las jurisdicciones y se va a cuidar a los trabajadores; vamos a priorizar atender la planilla salarial, que es lo más complejo”.

Al ser consultado sobre cuáles son los criterios de distribución, Acevedo remarcó que los aportes fueron otorgados “de acuerdo a las necesidades y planteos pendientes con cada una de las jurisdicciones. Cada municipio habló y consensuó lo que iba necesitando”.

Por último, pidió “despolitizar” la distribución de fondos a los diferentes distritos y remarcó: “que se entienda que esto no tiene carácter coparticipable; son aportes que del Poder Ejecutivo, como los que hizo Nación en su momento, a las jurisdicciones que establece”.

Fuente: Comunicación Tucumán