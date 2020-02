Es “un momento importante” para que Argentina haga una reestructuración de deuda

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que el actual es “un momento muy importante” para que Argentina ponga en práctica políticas para una reestructuración exitosa de su deuda. La funcionaria sostuvo en diálogo con Reuters que las políticas deben estabilizar la economía argentina e impedir que los más vulnerables queden desamparados.

Georgieva y Guzmán ya se reunieron ayer en Italia donde continuaron con las conversaciones iniciadas en el marco de encontrar una salida a la compleja situación referida al pago de la deuda argentina – gran parte otorgada por el organismo – y la crisis económica que atraviesa el país.

A la salida, Guzmán calificó la reunión como “constructiva” en el marco de “un creciente entendimiento mutuo”. En tanto que Georgieva dijo estar “consciente de la difícil situación socioeconómica que enfrenta la Argentina”.

El mitin se llevó a cabo durante dos horas y media en la Embajada de la República Argentina en Italia, en la ciudad de Roma, en el marco de la gira por Europa del presidente Alberto Fernández, a la cual se sumó el funcionario de Economía con el fin de entablar diálogo con distintos actores que tendrán un rol central en la negociación de la deuda con el organismo, como el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel.

Productive meeting with Minister @Martin_M_Guzman today. Our common objective is to see Argentina recover, and growth and jobs to return for the benefit of all Argentineans. My staff and I look forward to our continuous engagement. https://t.co/usFPwsarcI pic.twitter.com/keCPUmH6Ke

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 4, 2020