ATE Docente llama a un paro y al no inicio del ciclo lectivo 2020

El dirigente Carlos Giménez, integrante de ATE Docente, manifestó que están convocando un paro de actividades e invitan a todos los sectores gremiales de la docencia a no iniciar el próximo período lectivo mientras el gobierno provincial mantenga el decreto 1/1 por el cual eliminó la cláusula gatillo, que dejó de lado un incremento salarial del 15% en el de diciembre pasado.

ATE docentes llama al paro ATE docentes llama al paro Posted by Los Primeros Tucuman on Wednesday, February 5, 2020

La medida de fuerza dispuesta por ATE Docente comprende un paro por 48 horas para el jueves 12 y viernes 14 del corriente mes, sin reintegro a la actividad escolar, con movilización y otro paro para el 17 de febrero, en caso de no obtener una respuesta favorable. “El no reintegro a la actividad docente, pone en peligro el inicio del ciclo lectivo, programado para el 2 de marzo, porque en estas condiciones no podemos retornar a la actividad”, dijo Giménez. Además, explicó que el reclamo al Gobierno no pasa solo por la cláusula gatillo sino que hay 14 puntos de reivindicación, producto de las distintas asambleas docentes realzadas por ATE, que serán puestas a consideración de las autoridades de los ministerios de Gobierno y de Educación.

El dirigente explicó que el gobierno al no pagar la cláusula gatillo del mes de diciembre, tal como estaba acordado en la paritarias de abril de 2019, “el perjuicio para los maestros están entre los 10 mil y 12 mil pesos, si tenemos en cuenta además la diferencia que hay en el medio aguinaldo de diciembre y las sumas en negro que fueron tomadas por el cálculo final”.