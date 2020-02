Otra vez Sergio Ramos: se salvó de la expulsión y fue el héroe de Real Madrid

Real Madrid goleó 4-1 al Osasuna como visitante y continúa como único líder de la Liga de España en un partido que fue más complicado de lo que demuestra el resultado final y que tuvo como gran protagonista a Sergio Ramos, autor del segundo gol del equipo de Zidane pero que minutos antes, y cuando el partido estaba 1-0 para el local, pegó una patada que merecía la expulsión pero ni el árbitro ni el VAR lo consideraron así.



“¿Cómo no quererlo?”, dirán los fanáticos del Merengue mientras los hinchas de todos los demás equipos se preguntan “¿Cómo no odiarlo”, pero Sergio Ramos es sin duda una de los mejores defensores del mundo con el plus de ser goleador y ya lleva 90 tantos con la camiseta del Real Madrid. Una barbaridad.