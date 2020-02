Alberto Fernández: “Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo”

El Presidente se refirió a la polémica originada en el seno del gobierno por la detención de ex funcionarios kirchneristas. “Tenemos que ser prudentes porque en el mundo escuchan lo que discutimos acá”, planteó.

La polémica en torno a la existencia o no de presos políticos en la Argentina sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el propio presidente Alberto Fernández explicó su posición sobre el tema. Algo fastidiado por la cuestión, aseguró: “Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo”.

De acuerdo a su visión, planteada este lunes en diálogo con el periodista Diego Schurman en radio Continental, la discusión distorsiona la imagen de la Argentina en el exterior. “Tenemos que ser prudentes porque alguien puede llegar a pensar que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa”, aseguró.

“Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia y el primero que lo hizo fue Alberto Fernández”, declaró el jefe de Estado.

“Es una discusión semántica. El preso político es el que está a disposición del Poder Ejecutivo. Yo no tengo a nadie detenido. Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo”, sentenció.

El presidente Fernández reiteró que “hay que despenalizar y legalizar el aborto”, y advirtió que esa práctica “sea legal no significa que sea obligatoria”.

“Hay que terminar con esta discusión, es parte de la hipocresía argentina”, enfatizó.

Fuente: infobae – perfil