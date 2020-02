AMET y ATEP no comenzarán las clases hasta que abonen la cláusula gatillo

Por el momento la decisión de los gremios educativos AMET y ATEP es no comenzar las clases hasta tanto el gobierno provincial abone la cláusula gatillo correspondiente al año 2019. Así lo informaron mediante sendos comunicados de prensa.

La Comisión Directiva de AMET en reclamo a las diferencias adeudadas ( Cláusula Gatillo ). Comunica a sus afiliados la intención de NO comenzar las clases hasta que no se pague lo ya firmado. Solicita a sus delegados: la postura de los afiliados en un mandato, en donde especifique que estan de acuerdo con la huelga y el paro de actividades. Próximamente Haremos una reunion de delegados para poder certificar los mandatos y presentarlos en la secretaria de trabajo. Y si la decisión de la mayoría avala el paro. Así lucharemos hasta conseguir todo los que los docentes merecemos.

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), informa a los

docentes y la comunidad en general que MANTENEMOS LA LUCHA GREMIAL

en defensa de los derechos irrestrictos de los trabajadores de la educación,

entendiendo que cada logro gremial obtenido fue el resultado de la lucha

colectiva y gestión permanente de maestros y profesores.

Desde el pasado 6 de enero – cuando nos enteramos de la decisión unilateral

del Gobierno Provincial de suspender el pago de la cláusula gatillo -, ATEP

EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA, PARA INICIAR

EL CICLO LECTIVO 2020.

Este mecanismo de actualización de haberes fue resultado de la política

salarial 2019, discutido en el ámbito de las negociaciones paritarias que

involucran a los trabajadores de la educación de Tucumán y firmado por los

representantes del Gobierno. Por ello remarcamos que es un hecho muy

grave que el Gobierno Provincial incumpla el ACUERDO PARITARIO

FIRMADO.

Para este año 2020 ATEP reivindicará la continuidad de la cláusula gatillo,

ya que es el único medio que tenemos los trabajadores para no perder

frente a la inflación.

Entendemos el escenario económico actual, pero LA DIRIGENCIA DE ATEP ES

ABSOLUTAMENTE CLARA AL SOSTENER QUE LOS TRABAJADORES DE LA

EDUCACIÓN NO SERÁN QUIENES PAGUEN POR LA ACTUAL INFLACIÓN QUE

NO GENERAMOS y recordamos que cada conquista gremial se logra con las

voces de todos los compañeros y será defendida en todos los ámbitos

correspondientes y por los medios que fueren necesarios.

DAVID TOLEDO

SECRETARIO GENERAL