Alexis Mac Allister habló sobre su inesperada salida de Boca: “Pasaron cosas que no me gustaron”

Alexis Mac Allister rompió el silencio luego de su muy hablada partida de Boca. El mediocampista, que acaba de consagrarse campeón preolímpico con la Selección Sub 23, habló en Fox Sports antes de viajar a Inglaterra para sumarse al Brighton y explicó por qué decidió marcharse cuando todavía tenía seis meses de contrato con el club. “Pasaron cosas que no me gustaron. Sentí que no me valoraban y sólo querían más plata”, arrancó el Colorado.

La figura del certamen que clasificó a Argentina a Tokio 2020 fue más alla y explicó la situación con todos los detalles: “El día que me llama Riquelme él estaba enojado por algunas cosas, me comunica que mi papá (también representante del futbolista) había hablado mucho con él y que quería hacer el nexo entre los ingleses y el club, ya que los ingleses habían pagado 10 millones de euros y Boca no había respondido ni un mail. Es algo lógico, respeto”, arrancó detallando.

“Yo a Riquelme le dije que quería quedarme en Boca y él me dice ‘está perfecto que te quieras quedar’, ya que era un jugador que les podía servir. A las horas de esa conversación, me entero que Boca manda un mail a los ingleses diciendo que yo no iba a ir a Inglaterra por tal cosa (sic) pero que si Brighton ponía un millón de dolares, ellos (en referencia al club Xeneize) me liberaban. Entonces ahí sentí que no me valoraban o que no era importante y que no querían me quedara si no que querían un poco más de plata. Hablé todo esto con mi familia y fue lo que me llevó a tomar la decisión”, agregó el mediocampista.

Mac Allister aseguró también que toda situación es “netamente política” y que desde el club buscan que quede como el malo de la película: “Yo no sé si Ameal sabe que yo le dije a Riquelme que me quería quedar. En segundo lugar, yo escuché decir a Ameal que a Boca no le quedó ni un peso de esta situación, cuando le pidieron un millón de dolares y el club ingles se lo dio. Es todo política”, dijo, con evidente molestia.

“Yo no quiero entrar en política, es algo que no me gusta, yo quiero jugar al fútbol -enfatizó luego-. Vine a Boca porque quería cuando tenía una oferta para ganar dos millones de dólares en Rusia, entonces a mí no me pueden venir a decir que me voy por la plata. Me estoy yendo a la Premier League también, yo tomé la decisión de irme, me hago cargo, pero no me hago cargo de las formas en que se hicieron las cosas”.

Con respecto a su salida, el jugador de 21 años aclaró que tiene ansiedad y felicidad por ir a una de las mejores ligas del mundo, pero con un “sabor amargo” por lo que significa irse de Boca. “Lo hago por que sé que es un paso muy importante en mi carrera futbolística”, aseguró.

También explicó las sensaciones que le dejó vestir la camiseta Xeneize: “Mi llegada a Boca se dio demasiado rápido, hasta la gente de mi entorno me decía que fuera a Independiente. Todos saben por qué tomé la decisión y salió de la mejor manera, jugué muchos partidos, me tocó ir a la Selección. Me voy muy contento de mi paso por Boca”.

“Ojalá me toque volver algún día y por eso no quiero irme mal, pero hay cosas que no me cierran. Boca es mucho más grande de lo que pensaba desde afuera. Si ellos me quieren, sé que voy a volver”, finalizó.

