A pesar de lo que diga Manzur, los empleados estatales protestan por la cláusula gatillo

El gobernador Juan Manzur se agarró del pedido del presidente Alberto Fernández, para señalar que ya no hay más cláusula gatillo en la Argentina. Claro que esto lo dijo después que el mandatario tucumano decidió en forma unilateral dejar sin efecto el compromiso asumido con la dirigencia estatal, en las paritarias salariales de abril de 2019 y de ese modo, no aplicó el último aumento del 12% dispuesto para el mes de diciembre pasado. Pero para los empleados de la administración pública los argumentos de Manzur no tienen ningún sustento y por eso llevan adelante distintas medidas de fuerza.

En las últimas horas fue el personal de la Dirección de Construcción Escolares que salieron a la calle para exteriorizar su desagrado y cortaron el tránsito en la avenida Aconquija en Yerba Buena.

Empleados de construcciones escolares comenzaron con movilización por el decreto 1/1 que envió el poder ejecutivo donde le recortan sustancia sustancialmente su salario @telefetucuman pic.twitter.com/VmVb9o8fTr — Luis Medina (@luismedinapiriz) February 13, 2020

Este jueves y viernes, los docentes representados por ATE están llevando adelante un paro de actividades con movilización a Plaza Indepedencia. Igual actitud adoptaron los profesionales de la salud, nucleados a SITAS, con medidas de fuerza hasta mañana en los hospitales públicos.

Mientras que para este viernes, los dirigentes de ATE seccional oeste anticipan cortar la ruta 307 a la altura de Las Mesadas, complicando el tránsito hacia Tafí del Valle cuando se vive la Fiesta del Queso.