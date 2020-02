Zielinski: “Siempre tengo ganas de volver a Belgrano”

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, se pronunció sobre la posibilidad de volver a dirigir Belgrano luego de las elecciones de abril de la institución.

Uno de los candidatos a presidente, Armando Pérez -histórico ex mandatario del club- había adelantado que haría un esfuerzo por traer al “Ruso” como DT, por lo que la opinión del director técnico cobra relevancia ante esta posibilidad.

“Siempre tengo ganas de volver a Belgrano, pero yo no he dado ninguna palabra. Tuve una reunión con Armando (Pérez), pero no le di mi palabra ni nada por el estilo”, contó, en diálogo con Cadena 3.

“Siempre voy a estar al pie del cañón para Belgrano, pero no tengo ni idea qué voy a hacer en abril”, insistió.

Por otro lado, “el Ruso” se refirió a su presente en Atlético Tucumán, donde acaba de conseguir un festejado pase a la tercera fase de la Copa Libertadores ante The Strongest. De esta manera, quedó a un paso de jugar la fase de grupos, en la misma zona que Boca.

“Desde que estoy, se fueron 15 jugadores de todos los años. Es muy difícil, porque accedemos a jugadores que vienen de fracasos deportivos, de jugar muy poco, o lesionados… Se nos fue Zampedri, ‘el Pulga’ Rodríguez, Favio Álvarez, Aliendro y Barbona”, remarcó.

“Hay que buscar jugadores con hambre, ganas de revancha y que quieran aprender y mejorar”, planteó.

“Hay que tratar de no ser complicado, y también hay que tener suerte y tener buenos tipos, que hagan grupos buenos y unidos dentro y fuera de la cancha. Los buenos grupos en los equipos humildes son necesarios, porque no tenemos la posibilidad que tienen los equipos grandes de tener uno o dos jugadores que solucionan un partido”, cerró.

Entrevista de Tiempo de Juego