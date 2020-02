Tomás Cuello nuevo refuerzo del equipo brasilero Red Bull Brangantino

El volante de Atlético Tucumán, Tomás Cuello, se convirtió en el nuevo jugador de Red Bull Bragantino, líder del Brasileirao Serie B, llegará a préstamo por 1 año con opción a compra. El jugador estará viajando a San Pablo en las próximas horas.

Si lugar dentro del esquema del Ruso Zielinski, el volante como varios jugadores de la reserva pidieron ser cedidos para tener más rodaje. Uno de los últimos twitter del jugador hacía mención al momento que estaba atravesando.

