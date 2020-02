La madre de Fernando “Quiero justicia, lo que le hicieron es terrible”

En el marco de una multitudinaria concentración en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades del país, miles de personas manifestaron su solidaridad para con los familiares y amigos de la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por una patota de rugbiers en la puerta de un boliche de Villa Gesell.

El epicentro de los reclamos estuvo localizado frente al Congreso Nacional, donde se montó un escenario y al cual asistieron tanto los padres de Fernando como los amigos y distintos miembros de la comunidad y grupos solidarios en los que participaba. Dicha convocatoria tuvo distintos momentos emotivos, sobre todo aquellos en los que se hizo una proyección de imágenes y videos donde el joven asesinado aparecía junto a su novia y a sus padres.

Movilización por Fernando Báez Sosa [AHORA] Masiva concurrencia frente al Congreso para pedir justicia por Fernando Báez Sosa Posted by Los Andes Diario on Tuesday, February 18, 2020

Otro de los puntos más conmovedores fue cuando Graciela Sosa, madre de Fernando tomó la palabra frente a la multitud y dijo que “Vivir no es fácil, no estoy bien pero al verlos a todos ustedes siento que me dan una energía para seguir luchando por mi hijo”.

“Quiero justicia por mi hijo, lo que le hicieron es terrible, terrible, lo mataron a traición“, afirmó la mujer. Además se mostró conforme con la convocatoria: “Quiero agradecer a todos por venir, mi vida no es fácil. Pero con ustedes se va a hacer justicia por mi hijo”, mientras los asistentes exclamaban “perpetua, perpetua”.

“Lo que le hicieron es terrible, no lo dejaron defenderse, lo mataron a traición. Fernando amaba la vida y esto nos arruinó la vida a mi, a mi esposo y a todos los que lo queríamos”, agregó.

"La marcha multitudinaria por el asesinato de Fernando Báez" https://t.co/Rfj4BFPUq6 — Mirta Colli (@MMirtacolli) February 19, 2020

“Se nos vino todo abajo, mi casa está vacía cuando me levanto. Tengo su cama tendida y sé que no volverá”, expresó Sosa, muy emocionada.

En tanto Silvino Báez, padre de Fernando, aseguró que “Fernando amaba a su novia, eran felices y tenían proyectos. Él está entre nosotros y nos da fuerza y Luz. Queremos que paguen lo que le hicieron”.

Así mismo un diácono del colegio Marianista al que concurría Fernando Báez Sosa, el joven asesinado el 18 de enero en Villa Gesell, sostuvo esta tarde que “la justicia no es suficiente, hay que sanar el corazón”, durante el acto en reclamo de justicia al cumplirse un mes del crimen.

[AHORA] Marcha en #Tucuman a un mes del asesinato de Fernando Baez Sosa…. "todos somos Fernando" "Tucuman esta con vos" "no queremos más violencia" son los gritos que retumban en la Plaza Independencia

📲 @telefetucuman pic.twitter.com/IMhYw6y1y5 — José Romero Silva (@Josecitors) February 18, 2020

“Abracemos el dolor con amor, acompañemos a los papás con la presencia y con la oración. La única manera de ganarle al mal es hacer el bien. Necesitamos justicia y justicia rápida”, sostuvo Miguel De Martino.

Por el crimen están imputados diez jóvenes rugbiers, de los cuales ocho están como “coautores” de un “homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Fuente: Los Andes