Eduardo Duhalde le propuso a Alberto Fernández un plan para implementar la venta de productos a granel

El expresidente Eduardo Duhalde estuvo en la Casa Rosada para presentarle al actual mandatario un proyecto para aliviar la economía doméstica de los argentinos. Se trata de un plan para la venta de productos a granel, que ya le presentó a Cristina Kirchner.

“Los precios tienen que bajar sustantivamente. El sector productivo está de acuerdo, los grandes monopolios los exprimen”, dijo Duhalde a la prensa cuando llegaba a la reunión con Alberto Fernández.

Duhalde también contó que pronto viajará a España y a Francia, donde ya se aplica esta metodología, para aprender sobre el tema e interiorizarse en el funcionamiento de la venta a granel en esos países. “En Europa está muy vigente y lo han hecho por un tema ecológico, ya que la ONU dice que el mayor desperdicio del comercio está en el packaging que le hace mal a la naturaleza”, explicó.

“Lo hablé con Cristina y con él (Alberto F.) porque me quiero ocupar del tema. Tenemos que ayudar, la gente tiene que pagar una parte muy importante de su sueldo para comer. Eso no puede ser”, agregó, y contó que este mismo plan se lo presentó a Mauricio Macri, “pero no llegamos a un acuerdo”.

El expresidente sostuvo que no hay razón para “comprar el arroz, la harina y los fideos envueltos porque todo eso encarece mucho los productos”, y abogó por “terminar” con ese sistema” y “permitir que compitan sobre todo los pequeños productores”.

“Los grandes productores, los monopolios, se quedan con todo: cuando empiezan a comprar la mercadería a un pequeño o mediano productor, le pagan cada tres o cuatro meses, y un día se quedan con todo el mercado, pero eso no puede ser más”, Duhalde enfatizó, e insistió en que “al sector productivo, al que tenemos que defender, le conviene este sistema”.

