La palabra de la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso sexual, luego de que la pericia psicológica diera negativa

El caso conmocionó a los medios durante los últimos tres meses. A fines del 2019 la actriz Érika Basile había denunciado por “abuso sexual con acceso carnal” a Pablo Rago por un hecho ocurrido en 2015, y en enero de este año la Justicia procesó al actor. Sin embargo, este jueves se conoció el informe de la pericia psicológica que el Cuerpo Médico Forense le realizó a Basile: el resultado fue negativo.

“Estoy decepcionada”, dijo Érika en diálogo con Teleshow, luego de que le fuera notificada la conclusión sobre el informe ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional 54, a cargo del juez Walter Candela. ¿Qué le dijeron los psicólogos que la atendieron? “Qué fue solo una mala experiencia, que para ellos no hubo abuso. ¡Una mala experiencia!”, resalta la actriz.

Érika, madre de cuatro hijos, se mostró visiblemente angustiada por la situación. “Yo dije la verdad. ¿Por qué descree la Justicia? ¿Porque él es famoso y tiene dinero?”, se preguntó, aunque advirtió que este tipo de delitos son muy difíciles de probar.

En su denuncia, Basile había relatado que había conocido a Rago en 2013 durante un rodaje en los estudios de Canal 9, y que a partir de ahí comenzaron una relación amistosa. Dos años más tarde, ella aceptó concurrir al domicilio del actor para mantener un encuentro íntimo en el que Rago, según el testimonio de la actriz, habría tenido prácticas que ella no había consentido. A raíz de este hecho, Érika habría quedado con secuelas psicológicas. “Me arruinó la vida”, dijo en su momento.

Hoy, Érika no cuenta con asistencia psicológica ni se encuentra acompañada por amigos o familiares que la puedan contener. “Estoy muy angustiada -confiesa-. Y tengo mucha bronca, pero no puedo llorar. Eso empeoraría las cosas”. ¿Qué le diría a Rago si lo tuviera enfrente? “Que ahora puede salir de donde estaba escondido. Que ahora él es una víctima. Pero que él sabe muy bien lo que pasó. Que me diga en la cara que eso no sucedió”.

Alejandro Cipolla, abogado de Basile, puntualizó: “Las pericias dieron negativas, es decir que no hay indicadores de abuso sexual ni de violencia de género. Eso es lo que me acaba de manifestar el perito, pero nosotros firmamos ‘en disconformidad’ porque entendemos que hubo irregularidades. Ahora me voy a juntar con Érika así vemos cómo continuamos, porque sin pruebas y sin la pericia psicológica es imposible seguir con la causa”.

Tras la denuncia de Basile, Rago había decidido guardar silencio y dejar todo en manos de la Justicia. Evitó ir a eventos en los que estuviera presente la prensa: por caso, se ausentó de la avant premiere de la película El robo del siglo, para no tener que enfrentarse a las cámaras.

Por otra parte, el actor iba a debutar el 6 de febrero junto a Miriam Lanzoni con la obra Maté a un tipo, en el Teatro Regina. Sin embargo, tras hacerse pública la denuncia en su contra, el director del espectáculo, Marcelo Cosentino, les comunicó a los medios que los productores habían decidido cancelar la obra.

