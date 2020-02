ATEP se reúne con las bases para analizar el conflicto docente

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), comenzaron a recorrer ciudades de interior para llevar a cabo la asamblea de delegados escolares, con el objetivo de conocer las propuestas para estas paritarias 2020.

El Secretario General, David Toledo, brindó un informe de la situación actual: “Un seis de enero nos encontramos con una noticia que no esperábamos. La cláusula gatillo fue suspendida por el gobierno y no la pagaría. Ese mismo día llamamos a una conferencia de prensa y expresamos que en estas condiciones no comienzan las clases y se decreta el estado de alerta y movilización”.

“Hacemos todo los esfuerzos para solucionar este conflictivo. Fuimos convocados el 30 de enero por el gobierno, donde nos hicieron conocer que no tiene los fondos suficientes para afrontar las deudas de los trabajadores”.

También opinó sobre la situación docente a nivel nacional “Mientras tantos, fui convocado a participar, como miembro de la Junta Ejecutiva de CTERA, a la apertura de la paritaria nacional, en ciudad de Buenos Aires, donde le solicitamos al Ministro el aumento de los fondos nacionales a las provincias, mayor presupuesto educativo, entre otros puntos. En lo que respecta a lo provincial, les comento que hasta el día de la fecha no volvimos a ser citados a otra reunión de paritaria” señalo el conductor de ATEP.

La asamblea realizada en Juan Bautista Alberdi y en Concepción contó con la concurrencia masiva de los compañeros delegados de base de la zona y se resolvió por votación unánime y amplia mayoría de los presentes lo siguiente: