Polémica entre River-Boca por la última fecha de la Superliga

Se viene una definición para el infarto en la Superliga que lo tiene a River puntero con tres puntos de diferencia sobre su perseguidor Boca.

Sin embargo, los detalles de un enfrentamiento entre los clubes que va más allá de lo futbolístico y estaría centrado específicamente en las fechas del calendario.

Con nueve puntos por jugarse, los dos equipos jugarán por Copa Libertadores antes de la última fecha. En caso de que el Xeneize llegue con chances de pelearle el torneo al Millonario ante Gimnasia en la Bombonera, las fechas establecidas no convencen a ninguno de los dos clubes.

Vale aclarar que si River y Boca llegan a la última fecha del torneo con tres puntos de diferencia el reglamento del torneo aclara que los dos equipos deben jugar su partido el mismo día y a la misma hora.

Entonces Boca expone, jugamos el martes por Copa Libertadores, vamos a tener que jugar el sábado. River retruca “no” porque jugamos el miércoles por Copa Libertadores contra Liga de Quito y vuelvo a jugar el miércoles. Juguemos el domingo, porque llegamos el jueves a la tarde de Quito. No vamos a jugar el sábado con un día de descanso.

Para completar el panorama, Boca juega su segundo partido de Copa Libertadores el martes con Atlético de Tucumán si le gana al DIM, que juega el domingo con River. Por lo tanto Atlético de Tucumán va a sugerir, enfrentamos el martes a Boca, no voy a jugar el domingo con River, quiero jugar el sábado. A lo que River contestará, jugamos el miércoles en Quito, no voy a jugar el sábado, porque no me dan las 48hs”.

Este conflicto se dio cuando cambiaron las fechas del torneo local y sería también complicado jugar un hipotético partido de desempate de la Superliga ya que juegan sus encuentros de este campeonato y luego comienza la Copa de la Superliga.

Sin dudas, este conflicto por las fechas dará mucho que hablar en los próximos días y habrá que esperar por la definición que dé la organización del torneo. Por lo pronto, ninguno de los dos clubes quiere dar el brazo a torcer a poco de un cierre de la Superliga para alquilar balcones.

Fuente: Diario Panorama