HBO Max confirma el esperado reencuentro de “Friends”

El regreso de Friends ya es un hecho. Tras varias semanas de especulaciones, la futura plataforma de contenidos HBO Max confirmó este viernes que las estrellas protagonistas de la serie “Friends” volverán a reunirse en un especial que estará disponible desde el lanzamiento del servicio el próximo mes de mayo.

The Friends cast set to reunite for exclusive HBO Max Special 👏👏👏👏 #FriendsReunion https://t.co/89kTTKSREa pic.twitter.com/hRKIElVxvj

— HBO Max (@hbomax) February 21, 2020