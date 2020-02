La OMS advirtió que el mundo “debe prepararse para una potencial pandemia” de coronavirus

El jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que el mundo debería trabajar más duro para contener la propagación del nuevo y mortal coronavirus, y debería prepararse para una “potencial pandemia”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que hasta ahora la OMS no considera el brote como una pandemia, pero dijo que los países deberían “hacer todo lo posible para prepararse para una potencial pandemia”.

La nueva cepa que comenzó a propagarse en China ya dejó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados, en un brote que cada vez pisa más fuerte en países como Corea del Sur, Irán e Italia.

“Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia”, explicó el funcionario.

Además, se refirió al avance internacional de la epidemia. “El repentino aumento de casos en Italia, la República Islámica de Irán y la República de Corea es muy preocupante”, destacó.

En pocos días, el virus causó al menos siete muertos en Italia, aunque la mayoría son pacientes ancianos o con enfermedades terminales

El organismo reportó que fuera de China hay 2.074 casos en 28 países, que han resultado en 23 muertes.

Además, aclaró que la OMS ya ha declarado su mayor nivel de alarma cuando la enfermedad tenía menos de 100 casos fuera de China. No obstante, envió una señal alentadora: indicó que la misión de expertos en China determinó que la epidemia en el gigante asiático ya alcanzó su pico y su meseta entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y desde entonces está en descenso.

“¿Tiene este virus potencial pandémico? Por supuesto. ¿Ya hemos llegado? Según nuestra evaluación, aún no”, añadió

“La reducción de casos es real”

Las medidas tomadas por China para tratar de contener la epidemia de COVID-19 “probablemente evitaron cientos de miles de casos” en el país, afirmó este lunes el emisario de la OMS Bruce Aylward, médico canadiense que presentó las conclusiones de la misión de la organización sobre el terreno.

“La reducción en los casos que estamos viendo es real. Podemos decir, con confianza, que están bajando de verdad”, indicó en una rueda de prensa. La citada misión comenzó hace dos semanas, cuando una veintena de expertos internacionales, encabezados por Aylward, llegaron a China para unirse a sus colegas chinos para estudiar la epidemia y evaluar las medidas tomadas por el gigante asiático.

“Son probablemente las medidas de contención de enfermedades más ambiciosas, ágiles y agresivas de la historia”, indicó el médico, quien agregó: “No hay dudas de que la actitud de China ante la rápida propagación de este nuevo patógeno respiratorio ha cambiado el rumbo de lo que era, y sigue siendo, una epidemia que se expandía rápidamente y que era mortal”.

Aylward intentó disipar las dudas sobre la fiabilidad de los datos oficiales ofrecidos por China: “Sobre el terreno hay muchas estadísticas y datos que apoyan la bajada (de nuevos casos). Están cayendo, y están cayendo por las acciones que se han llevado a cabo”.

