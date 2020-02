Vargas Aignasse reconoció que “Roly”Morán fue empleado suyo en la Legislatura

Luego de ser vinculado con Rolando “Roly” Morán, uno de los sospechosos de participar en el crimen de Pablo Maximiliano Mariotti, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse admitió que el acusado trabajó en la Legislatura pero que fue desvinculado. “La hermana de Lucas Gordillo dijo que Morán sería puntero político mío. Yo lo aclaré que él es sobrino de un dirigente que trabaja conmigo desde hace 20 años, José Ramón Morán. Nosotros no podemos ser responsables de las acciones que hagan nuestros colaboradores ni sus familiares”, indicó en declaraciones a LG Play.

“Sé que “Roly” trabajaba para un político (llamado) Gerónimo. Él era una especie de puntero de esta persona. Iba a distintas casas, hablaba con la gente y les preguntaba qué es lo que necesitaban”, había manifestado Cecilia Gordillo, hermana de Lucas Gordillo, quien permanece prófugo por el crimen de Mariotti.

El vicepresidente primero de la Legislatura detalló que “Morán no tiene antecedentes penales. Hemos averiguado todo esto y no tiene cuentas pendientes con la Justicia. Se presentó voluntariamente ante la Justicia, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver y por eso me llama la atención que nos hayan mencionado”.

“En su momento, hace un tiempo, estuvo (en la Legislatura) porque no tenía antecedentes penales ni figuraba en el registro de reincidencia, por lo tanto él como cualquier persona pueden ser parte del Poder Legislativo”, reconoció el peronista.

Sin embargo, señaló que “apenas tomamos conocimiento de que podría tener vinculación dimos su baja inmediata porque entendemos que nadie que tenga alguna sospecha puede ser parte de nuestro equipo de trabajo. Tenemos un compromiso con la Seguridad contundente”.

La baja de “Roly” Morán de la Legislatura, finalmente se concretó este miércoles, de acuerdo a información que recibió LG Play durante la emisión del programa, conducido por Carolina Servetto y Gabriela Baigorrí.

Fuente: La Gaceta