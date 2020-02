Caso Alperovich: “Las víctimas de violencia sexual no somos culpables”

Así lo señaló la joven que denunció a José Alperovich por abuso sexual con acceso carnal. Lo hizo a través de un comunicado difundido por el equipo técnico que expone que la estrategia judicial de la defensa del Senador y ex gobernador de Tucumán “trata de desviar el origen de la causa”.

El comunicado se gestó a raíz de la difusión en la prensa de una narración presentada en un escrito en la Justicia por parte de la defensa de Alperovich, justo un día antes de que los primeros testigos comiencen a declarar ante el juez de Instrucción en lo Penal Facundo Maggio.

En esta primera instancia, prevista para este miércoles, se avanzará con cuatro testimonios, que se realizarán de manera progresiva hasta el próximo 11 de marzo y el viernes declararán los testigos presentados por el imputado.

“Confían en que la Justicia no va a permitir que se tergiversen los hechos y que avanzará para arrojar luz sobre los hechos denunciados” señalan desde el equipo técnico que acompaña a la sobrina del Senador.

En tanto afirman que el juez Facundo Maggio en su fallo desestimó que lo presentado por el equipo de Cúneo Libarona sea pertinente a esta investigación.

Cabe recordar que la causa avanza tanto en Buenos Aires como en Tucumán y únicamente por abuso sexual, por los episodios denunciados en donde el único imputado es José Alperovich.

Por su parte, la denunciante expone sobre lo que sienten las víctimas de violencia sexual al ser difamadas: “Nadie puede saber qué siente una persona en esta situación: cada persona lo transita como puede, cuando puede, hasta donde puede… simplemente puede. Por eso ni el tiempo ni las decisiones que tomamos para sanar pueden ser cuestionables. Es fundamental entender y respetar la singularidad dentro del universo de los casos de abuso. Las víctimas de violencia sexual no somos culpables. No somos responsables. No somos el blanco”, agregó.

En tanto, la joven se mantiene a la expectativa de las próximas medidas judiciales en la causa, como los pedidos realizados por el juez Facundo Maggio para tomar declaración a testigos convocados por su juzgado porque ya se inició la investigación jurisdiccional para poder avanzar en la causa.

“Como siempre, estaré a disposición de la Justicia porque mi único móvil aquí es que se conozca la verdad sobre lo sucedido. Lo único que pretendo y quiero es justicia. Hay sólo una causa abierta en la Justicia que es por abuso sexual y el único imputado es José Alperovich” concluyó.

Fuente: La Nota