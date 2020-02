UTA amenaza con ir al paro si los empresarios del transporte no pagan una deuda

El dirigente César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtió que los empresarios del transporte público de pasajeros mantienen una deuda salarial. El sindicalista dijo que quedó pendiente un pago a cuenta de $ 4000 en la boleta de sueldo de los trabajadores.

González precisó que al hablar con los empresarios tucumanos le anunciaron que no están en condiciones de afrontar el pago, debido a la crisis financiera que afecta al sector. “Ayer les consulté a los empresarios y me dijeron que ellos no cuentan con el dinero suficiente; así que si ellos no abonan lo que se acordó a nivel nacional, lamentablemente la próxima semana vamos a tener que tomar medidas de acción directa”, remarcó.

González dijo que esas medidas serán paros de ómnibus. “Estamos prácticamente en marzo y todavía nos deben esta parte de diciembre –resaltó González-; ellos (los empresarios) tienen plazo hasta mañana para hacer efectivo ese pago; si no pagan vamos a citar el lunes al cuerpo orgánico del gremio y de ahí vamos a fijar posiciones sobre cuándo vamos a comenzar con las medidas de fuerza”, insistió.

Fuente: La Gaceta