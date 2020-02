Son 16 las obras que Nación impulsará en Tucumán

El gobernador, Juan Manzur, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, firmaron ayer en Banda del Río Salí el Compromiso Federal de Cooperación por el cual la Nación y la Provincia impulsarán políticas para mejorar las condiciones de vida de los tucumanos. El documento posibilitará la conclusión de obras públicas que estaban paralizadas y el desarrollo de nuevas infraestructuras.

El listado de obras de infraestructuras prioritarias presentado a Nación comprende proyectos y obras iniciadas que necesitan ser concretadas:

1- La red de cloacas entre Banda del Río Salí y Alderetes,

2- Planta de líquidos cloacales de San Andrés. La obra que requiere un monto de US$70 millones, beneficiaría a más de 150.000 tucumanos.

3- Entrega y puesta en marcha de la planta cloacal en Las Talitas que beneficiará a 110.000 tucumanos de Tafi Viejo, Villa Carmela y Las Talitas.

4- Inicio de obra de planta cloacal de Concepción con un monto aproximado de US$20 millones.

5- Finalización de obras en el canal San Luis de Yerba Buena, un desagüe pluvial cuyo financiamiento se solicitó por un monto aproximado de US$17 millones.

6- Inicio de obra en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Famaillá, por un monto aproximado de US$20 millones.

7- Construcción del acueducto de Vipos que proveerá de agua a 400.000 provincianos. Monto aproximado US$ 50 millones.

8- Reformulación de convenios suscriptos con Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para infraestructuras en Lamadrid por US$ 20 millones.

9- Reflotar gestiones para conseguir financiamiento bilateral con China para reconstruir el sistema de canales de desagües pluviales del Gran San Miguel de Tucumán.

10 – Reimpulsar la licitación de la autopista Tucumán – Termas de Río Hondo ante el BID por un monto aproximado de US$ 150 millones.

11- Reinicio de obras en el acceso de Trancas por Ruta Nacional 9 dejada de lado por la gestión nacional anterior que actualmente genera accidentes. Monto aproximado US$5 millones a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

12 – Obras de provisión de agua en Yánima mendiate convenio con el Enohsa por un monto aproximado de $15 millones.

13 – Estudio de obras de prevención de inundaciones en Alberdi, afectada por severos fenómenos meteorológicos que destruyeron canales de protección.

14 – Reflotar los convenios suscriptos en septiembre de 2015 que preve obras en Aguilares, Concepción, Lules, Trancas, Las Talitas, Famaillá y Tafi Viejo.

15 – Planta cloacal en Tafí del Valle y de desagües pluviales de Bella Vista.

16 – Licitación de la obra de puesta en valor de avenida Alem de Tafí Viejo.

17- Recuperar los programas viales provinciales Norte Grande que fueron desarticuladas por el Gobierno anterior permitiendo que Tucumán participe activamente de programas de esas características que permitan la reparacion y mantenimiento de las rutas. Monto aproximado US$50 millones.

18 – Incorporación de la Provincia a los programas PROAS del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para proveer agua y saneamiento en localidades del interior, donde el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Se.P.A.P.y.S) ya presentó proyectos para distintas comunidades localizadas en Burruyacu, Cruz Alta, Famaillá, Tafí del Valle, La Cocha, Chicligasta, Leales y Simoca.

19 – Incorporación de la Provincia al programa Argentina Hace para la repavimentación de calles.

